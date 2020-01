Manuel Pasqual lascia il calcio, il suo messaggio è pieno di ringraziamenti: ma ce n’è uno speciale… [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) “Eccoci …è arrivato il momento che ogni sportivo non vorrebbe arrivasse mai ! Avrei voluto spostarlo almeno di un anno ma le circostanze non lo hanno permesso e quindi sono costretto a svegliarmi da un Sogno durato 30 anni”. Con questo messaggio su Instagram, Manuel Pasqual annuncia il suo addio al calcio giocato a 37 anni. “GRAZIE GRAZIE GRAZIE” – si legge – A tutte le squadre… Musile, Noventa, Gorghense, Fossalta, Reggina, Derthona, Pordenone, Treviso, Arezzo, Fiorentina ed Empoli, a tutti i compagni, allenatori, tifosi e giornalisti che mi hanno visto e dato la possibilità di disputare più di 350 partite in serie A e oltre 600 in carriera portandomi ad indossare una delle maglie più gloriose e importanti…quella Azzurra della Nazionale. A tutti coloro che lavorano attorno alle squadre perché solo loro sanno quanto rompi. A ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

