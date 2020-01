Maltempo USA, tornado, venti forti e piogge incessanti: 8 morti negli stati meridionali (Di sabato 11 gennaio 2020) Un’ondata di Maltempo ha investito gli stati Uniti meridionali, con un tornado, forti venti e piogge incessanti, provocando la morte di almeno 8 persone. 3 persone hanno perso la vita in Alabama, 3 in Louisiana e 2 in Texas, tutte in incidenti causati dal tempo avverso.L'articolo Maltempo USA, tornado, venti forti e piogge incessanti: 8 morti negli stati meridionali Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

