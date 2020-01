Maestra in pensione deceduta in casa a Bergamo: trovata dopo tre mesi (Di sabato 11 gennaio 2020) Erano trascorsi tre mesi senza sue notizie: una Maestra di 55 anni in pensione è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Mariarosa Cortinovis aveva deciso di chiudersi nella sua casa a Bergamo a seguito di un lutto familiare: l’ex Maestra è morta nel settembre scorso. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nel suo appartamento hanno rinvenuto il corpo della donna senza vita sul letto. La tragedia ha lasciato senza parole tutto il vicinato. Bergamo, Maestra morta in casa Dramma della solitudine a Bergamo: una Maestra in pensione di 55 anni, Mariarosa Cortinovis, è stato trovata morta nella sua casa a Bergamo. dopo un lutto familiare, infatti, la donna si era chiusa in solitudine e nessuno aveva sue notizie da mesi. Proprio nella sua casa, al civico 4 di via Palma il Vecchio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il suo corpo steso sul letto privo di vita. Secondo ... Leggi la notizia su notizie

