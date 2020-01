M5s, Travaglio a La7: “Conte alla guida? Non è la persona adatta. Se Di Maio lascia, vertice collegiale o nuovo capo politico” (Di sabato 11 gennaio 2020) “Giuseppe Conte alla guida del Movimento? Non credo sia la persona adatta, non è nemmeno iscritto e poi non penso abbia intenzione di farlo. Se Luigi Di Maio conferma di voler lasciare, si aprono due strade: o viene cambiato lo statuto e viene costituito un vertice collegiale, oppure trovano un nuovo capo politico che comanda da solo come ha fatto Di Maio sin qui”. È l’analisi del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, dopo il retroscena, esclusivo, pubblicato sul quotidiano secondo cui il leader del M5s sarebbe pronto a lasciare la carica di vertice del Movimento. Video La7 L'articolo M5s, Travaglio a La7: “Conte alla guida? Non è la persona adatta. Se Di Maio lascia, vertice collegiale o nuovo capo politico” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

