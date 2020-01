Lutto per Tania Cagnotto: è morta la nonna materna della tuffatrice (Di sabato 11 gennaio 2020) Lutto per la tuffatrice olimpica Tania Cagnotto. Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio è morta a 98 anni la nonna materna dell’atleta bolzanina, dopo che nel 2014 era invece scomparsa l’altra nonna; la madre del padre Giorgio Cagnotto. L’atleta ha voluto ricordarla con un toccante post Instagram in cui, pur sotto un velo di tristezza, esprime serenità per essere riuscita a farle conoscere la figlia Maya, nata nel gennaio del 2018. Lutto per Tania Cagnotto Visualizza questo post su Instagram Ciao meine Liebe Omi Stanotte, 4 giorni dopo il tuo compleanno (98anni) ti sei addormentata.. nel modo in cui te lo auguravamo❤️ finalmente potrai raggiungere il nonno,che tanto ti mancava.. sei stata una nonna speciale per me.sempre presente, sempre allegra, fino alla fine dei tuoi giorni…☺️ sono felice che sei riuscita ancora a conoscere Maya Leggi la notizia su notizie

