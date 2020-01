Lutto nel mondo del calcio, morto ex centrocampista del Vicenza [NOME E DETTAGLI] (Di sabato 11 gennaio 2020) Si e’ spento Giorgio De Marchi, giocatore del Vicenza che ha vestito la maglia del Lanerossi per sette stagioni in Serie A dal 1957 al 1966, collezionando 219 presenze e 11 reti. Nato il 1º maggio 1934, vestì anche le casacce di Cuneo, Schio (sua città natale) e Trento. La squadra biancorossa domani scenderà in campo con il Lutto al braccio. Lo ha reso noto la societa’ berica attraverso i social.L'articolo Lutto nel mondo del calcio, morto ex centrocampista del Vicenza NOME E DETTAGLI calcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

rosario_sortino : Lutto nel calcio lentinese. È scomparso Filippo Cracchiolo. Bandiera di una grande Leonzio. - frankspicc : #LazioNapoli è da sempre un partitaccia. Ricordiamoci cosa ci fecero nel 1973 a Napoli, e reagiamo come facemmo al… - infoitcultura : Lutto nel cinema: morto l'attore Edd Byrnes di Grease -