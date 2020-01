Lupo ucciso e impiccato in Calabria, LNDC: “Forze dell’ordine già al lavoro per individuare il responsabile” (Di sabato 11 gennaio 2020) Un Lupo è stato trovato impiccato a un cartello stradale a Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Stando a quanto ricostruito, l’animale sarebbe stato prima ucciso con il veleno e poi lasciato lì affinché fosse ben visibile a tutti. Un gesto spietato e crudele che denota una totale mancanza di rispetto per un animale importante e protetto come il Lupo. “Nella stessa regione in cui un bravo automobilista aveva salvato un Lupo investito solo pochi giorni fa, abbiamo dovuto assistere invece a questa ennesima barbarie”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Purtroppo siamo cresciuti con la favola del Lupo cattivo e questo pregiudizio è duro da eradicare. Qui però si va oltre, perché la persona che ha compiuto questo delitto così efferato è chiaramente un soggetto sadico e pericoloso che deve essere individuato al più presto.” “Le forze dell’ordine sono già al ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

