L’uomo del giorno, Emile Heskey: il razzismo contro i suoi cari e quella volta che si mise a piangere a Liverpool (Di sabato 11 gennaio 2020) Emile William Ivanhoe Heskey, nato a Leicester l’11 gennaio 1978, è stato uno degli attaccanti inglesi più prolifici di sempre, nonostante fosse stato stato accusato di darsi da fare più per i compagni, che beneficiavano delle sue giocate, più che di pensare a realizzare personalmente. Punta centrale capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, Heskey ha giocato con sette club diversi in 21 anni: Leicester City , Liverpool, Birmingham City, Wigan Athletic, Aston Villa, Newcastle Jets e Bolton Wanderers. Oltre 100 reti in Premier League, molta meno fortunata in Nazionale. Heskey ha avuto a che fare da sempre con la questione razzismo. Suo nonno paterno era di Antigua, la sua parte materna dall’altra isola della nazione, Barbuda. Suo padre, Tyrone, e sua madre, Albertine, arrivarono a Leicester all’età di 10 anni e dovettero affrontare brutte discriminazioni, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

disinformatico : Per quelli che 'l'uomo è l'essere più intelligente del pianeta e le scimmie sono subumane'. - ItalianAirForce : Concluso con l'atterraggio a Venezia del Falcon 50 dell'#AeronauticaMilitare decollato da Pescara, il… - Loredan30237070 : RT @MarcoSanavia1: Una delle perversioni della globalizzazione è la presenza ormai in tutti gli alberghi del maledetto sacco con dentro il… -