Locke & Key: trama, cast e anticipazioni trailer. Quando esce la serie (Di sabato 11 gennaio 2020) Locke & Key: trama, cast e anticipazioni trailer. Quando esce la serie In arrivo su Netflix il 7 febbraio 2020 una nuova serie tv basata sul mondo dei fumetti: stiamo parlando di Locke & Key. Lo show è l’adattamento televisivo della graphic novel omonima creata dagli autori Joe Hill e Gabriel Rodriguez. A occuparsi della stesura dello show due nomi già noti al grande pubblico: Carlton Cuse, noto per il suo lavoro in Lost e Bates Motel, e Meredith Averill, co-showrunner del titolo Netflix The Haunting of Hill House. Gli episodi della prima stagione giungeranno quindi sul catalogo di Netflix; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre la possibilità di iscriversi tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi sarà quindi necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi al sito. Prima di passare ai dettagli ... Leggi la notizia su termometropolitico

