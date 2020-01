Lo spot di Renato Pozzetto: il ragazzo di campagna è in stazione a Ceriano (Di sabato 11 gennaio 2020) “Il treno è sempre il treno”. E ci aggiungiamo anche un tac. E’ questa la battuta principale di Renato Pozzetti nello spot in fase di registrazione in stazione a Ceriano Laghetto, di cui vi mostriamo un breve video qui sopra. Tantissimi i curiosi all’esterno della stazione per vedere l’attore di successo. La troupe sarà presente fino al primo pomeriggio di oggi a bordo del nuovissimo treno Caravaggio. Il nuovo convoglio è arrivato attorno alle 8.30 di stamattina, sabato. È presente al binario 1 di Ceriano Laghettoa disposizione per riprese pubblicitarie. Durante le riprese il convoglio effettuerà più passaggi in stazione per questo il binario pari Saronno – Groane resterà interrotto a disposizione della troupe. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

