Lo «sguardo di ghiaccio» della regina Elisabetta nelle prime foto dopo l'addio di Meghan e Harry (Di sabato 11 gennaio 2020) Niente può scalfire la regina. Elisabetta II, 93 anni già compiuti di cui quasi 70 con la corona in testa, che ha incontrato 14 premier britannici, sette papi, 12 presidenti americani e infiniti capi di Stato, non potrebbe mai far trapelare turbamento per una Megxit qualsiasi. Così a circa 72 ore dall'annuncio choc di Harry e Meghan di voler allontanarsi dalla royal family – annuncio che i due ... Leggi la notizia su vanityfair

