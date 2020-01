LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Nicol Delago, Dominik Fischnaller e Lollobrigida. Raffica di podi per l’Italia (Di sabato 11 gennaio 2020) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 11 gennaio). Ci aspetta una giornata ricchissima con tantissimi eventi in programma, il weekend parte davvero col botto e con una marea di carne al fuoco: una sfilza di gare in rapida sequenza pronta a fare divertire tutti gli appassionati degli Sport della neve e del ghiaccio. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista in ogni evento e andare a caccia di diversi podi per incominciare al meglio il secondo fine settimana del nuovo anno. Sofia Goggia vuole fare saltare il banco nella discesa di Altenmarkt da vera Campionessa Olimpica, Federico Pellegrino ha una ghiottissima occasione nella sprint a tecnica libera di Dresda vista l’assenza di Johannes Klaebo, Roland Fischnaller insegue la terza vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di snowboard, Dominik Fischnaller punta al podio ... Leggi la notizia su oasport

aderenzis1 : La serie A in diretta.Lazio-Napoli 0-0Leao-Ibra, il Milan sbanca Cagliari: 0-2· Alle 20:45 Inter-At… - Sport_Mediaset : #SerieA – 19^ Giornata ???? #Lazio ?? #Napoli: la partita è iniziata! Il LIVE su #SportMediaset ?? - sportli26181512 : Tottenham-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Nel big match della 22^ giornata di Premier… -