LIVE Sport, DIRETTA 11 gennaio: rottura del crociato per Moelgg, niente Mondiali per l’Italia della pallamano (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 22.05 PALLAMANO – Fine dei giochi. La Nazionale italiana di pallamano maschile abbandona ogni speranza di qualificazione ai Mondiali di Egitto 2021, cedendo per 28-25 alla Georgia, al termine di una partita passata ad inseguire gli avversari, e restando ad appena un punto nella classifica del gruppo 3, ad aritmetica distanza dalla Romania, prossima avversaria proprio degli azzurri. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 21.40 SCI ALPINO – Non giungono novità confortanti per Manfred Moelgg. “A seguito di approfonditi accertamenti effettuati dalla Commissione medica Fisi – come riporta il sito della Federazione- è stata accertata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Manfred Moelgg, vittima di una rotazione durante il ... Leggi la notizia su oasport

