LIVE Sport, DIRETTA 11 gennaio: Nicol Delago terza ad Alternmarkt! Spagna-Serbia la finale dell’ATP Cup (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 13.20 SCI ALPINO – Nicol Delago eccellente terza nella discesa di Altenmarkt vinta dalla svizzera Corine Suter, Sofia Goggia quarta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.20 BOB – Laure Nolte ha vinto a La Plagne, primo sigillo personale in Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.15 TENNIS – La Spagna di Rafael Nadal ha sconfitto l’Australia per 2-0 e si è qualificata alla Finale della ATP Cup, domani affronterà la Serbia di Novak Djokovic. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.10 BIATHLON – La Norvegia ha vinto la staffetta femminile a Oberhof, Italia nona. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.00 TENNIS – Sorteggiato il tabellone dell’ATP di Auckland, ci sono anche Jannik Sinner e Fabio Fognini. CLICCA QUI PER ... Leggi la notizia su oasport

