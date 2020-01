LIVE Sport, DIRETTA 11 gennaio: infortunio per Moelgg, Lazio vittoriosa contro il Napoli. Biaggi tester Aprilia? (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 21.00 DAKAR – Prima giornata di riposo in quel di Riyadh alla Dakar 2020 per Fernando Alonso, reduce da una prima settimana di gara abbastanza positiva in termini di competitività a bordo della Toyota condizionata però da un problema tecnico accusato nel corso della seconda tappa che gli ha fatto perdere più di due ore e mezza in classifica. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 20.55 MOTOGP – Il momento nel quale i motori torneranno a rombare in MotoGP non è così lontano. Dal 2 al 4 febbraio vi sarà lo shakedown delle nuove moto della classe regina a Sepang (Malesia). Una tre-giorni riservata ai rookie e ai team con concessioni speciali, ovvero KTM e Aprilia. Nelle ultime ore, alcune voci hanno iniziato a circolare. Il riferimento è a Max Biaggi. CLICCA ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #SerieA – 19^ Giornata ???? #Inter ?? #Atalanta: 1-0 #Martinez (4')?? Il LIVE su #SportMediaset ?? - OA_Sport : LIVE Inter-Atalanta 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: palo di Lukaku dopo pochi minuti! - Sport_Mediaset : #SerieA – 19^ Giornata ???? #Inter ?? #Atalanta: la partita è iniziata! Il LIVE su #SportMediaset ?? -