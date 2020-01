LIVE Sport, DIRETTA 11 gennaio: grande Italia negli sport invernali, Spagna-Serbia la finale dell’ATP Cup (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 15.45 SPEED SKATING – Spettacolare podio di Francesca Lollobrigida agli Europei, bronzo sui 3000 metri! 15.35 SLITTINO – Dominik Fischnaller è eccellente secondo in Coppa del Mondo ad Altenberg. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 15.10 SCI DI FONDO – Federico Pellegrino eliminato ai quarti di finale della sprint di Dresda, vince Lucas Chanavat. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 14.50 SCI DI FONDO – Linn Svahn ha vinto la sprint di Dresda tra le donne, Greta Laurent 22ma. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 14.40 SCI ALPINO – Lo sloveno Zan Kranjec ha vinto il gigante di Adelboden. L’azzurro Luca De Aliprandini, primo al termine della prima manche, è uscito a metà gara quando era virtualmente in testa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

