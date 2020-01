LIVE Sport, DIRETTA 11 gennaio: De Aliprandini in testa ad Adelboden, Italia-Corea di tennis a Cagliari (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 12.40 SCI FREESTYLE – Il canadese Hendrickson e la francese Ledeux hanno vinto la gara di slopestyle andata in scena a Font Romeu valida per la Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.10 SLITTINO – Steu e Keller hanno vinto la gara di doppio ad Altenber battendo Eggert/Benecken. Gli azzurri Rieder e Kainzwaldner sono quinti. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA. 11.40 TENNIS – L’Italia affronterà la Corea del Sud nel primo turno della Coppa Davis, il match si giocherà a Cagliari. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 11.30 SCI ALPINO – Uno strepitoso Luca De Aliprandini ha vinto la prima manche del gigante di Adelbon, l’azzurra è in testa nella grande Classica davanti a Giovanni Borsotti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

