LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida bronzo nei 3000 metri, Giovannini da top ten nei 5000 maschili! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 11 GENNAIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il calendario degli Europei di Speed skating – I favoriti gara per gara – Le speranze di medaglia dell'Italia 17.14: L'ultimo azzurro in gara oggi, Davide Ghiotto, è il protagonista della penultima sfida di giornata contro il russo Alexander Rumyantsev 17.12: Patrick Roest non delude e va al comando della classifica con un grande tempo: 6'08″92, scalzando il connazionale Sven Kramer. Niente da fare per Semenov che è solo terzo con 6'13″77, Giovannini scala in quinta posizione 17.05: Ora ci si gioca l'oro! Da una parte il super favorito, l'olandese Patrick Roest, dall'altra l'unico atleta che potrebbe impensierirlo, il russo Danila Semenkov: sfida stellare 17.03: Bella gara di Andrea Giovannini! E' terzo con ...

