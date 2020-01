LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: 11 gennaio, l’Italia sogna nelle gare distance (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 11 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA Il calendario degli Europei di Speed skating – I favoriti gara per gara – Le speranze di medaglia dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di Speed skating 2020: oggi, sabato 11 gennaio, ad Heerenveen proseguiranno ufficialmente le gare e nei Paesi Bassi si assegneranno altri quattro titoli della rassegna continentale dopo i primi quattro di ieri. Il programma verrà aperto alle 13.40 dai 500 metri femminili, senza azzurre al via, poi alle 14.08 toccherà ai 500 metri maschili, con Jeffrey Rosanelli e Mirko Giacomo Nenzi. Alle 14.57 sarà la volta dei 3000 metri femminili, con Noemi Bonazza e Francesca Lollobrigida, infine alle 16.05 toccherà al 5000 metri maschili con Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide ... Leggi la notizia su oasport

