LIVE Spagna-Australia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6, l’australiano porta a casa il primo set (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Scambio lunghissimo chiuso da un chop incredibile di De Minaur! 40-15 Stesso schema del punto precedente, accelerazione di dritto e chiusura con un grande smash. 30-15 Nadal si apre benissimo il campo di dritto e chiude con un smash potente. 15-15 Incredibile l’Australiano!!!! Tira un passante in corsa incrociato di dritto imprendibile per Nadal. 15-0 De Minaur molto aggressivo sulla seconda ma forza troppo il dritto che finisce in corridoio. Inizia il secondo set al servizio Nadal! 1-0 DE Minaur VINCE IL PRIMO SET!!! L’Australiano letteralmente indemoniato ha giocato un parziale di altissimo LIVEllo. 40-0 Meraviglioso De Minaur!!!! Corre a destra e a sinistra per difendere poi tira fuori dal cilindro un dritto lungo linea da antologia. 30-0 De Minaur, nonostante la seconda, riesce a gestire lo scambio e costringe ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 1-6 4-5 più tardi Nadal contro De Minaur - #Spagna… - zazoomnews : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 0-3 più tardi Nadal contro De Minaur - #Spagna-Aus… - zazoomnews : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: ostacolo De Minaur tra Nadal e la finale - #Spagna-Australia… -