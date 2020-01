LIVE Serbia-Russia 2-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic batte Medvedev e i balcanici diventano i primi finalisti della competizione! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.27 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 06.24 La Serbia è la prima semifinalista della Storia della nuova competizione per nazioni dell’Atp Cup! Novak Djokovic colleziona la quinta vittoria su altrettanti incontri in questa prima edizione 2020 e batte Daniil Medvedev per la quarta volta in carriera su 6 incontri per 6-1 5-7 6-4 al termine di una sfida infinita. Ha vinto il campione, attraverso la solita esperienza e grinta, ma ancora una volta il russo #5 al mondo non ha mollato sino all’ultimo, dimostrandosi il fido scudiero di Marat Safin. I balcanici ottengono la propria rivincita della Coppa Davis dove avevano perso ai quarti, e domenica, sfideranno una tra Australia, padrona di casa, o la Spagna di Rafael Nadal, campioni dell’Insalatiera 2019, e sfida che tutti attendono. FINE TERZO SET 6-4 GAME SET ... Leggi la notizia su oasport

