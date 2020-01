LIVE Serbia-Russia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 5-7, il russo si assicura il secondo set! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si riparte! Batte il russo. INIZIO TERZO SET 5.22 Match pazzesco a Sydney: Djokovic scappa subito con un break di vantaggio, poi, qualcosa si inceppa quando Medvedev comincia a giocare come sa fare, mettendo in crisi anche il #2 al mondo. Nonostante la rimonta, sotto 4-1, alla fine la stanchezza si è fatta sentire, crollando nel finale al netto delle nostre critiche. FINE SECONDO SET 5-7 SECONDO SET ALLA Russia! DANIIL Medvedev RIAPRE IL MATCH! 30-40 DOPPIO FALLO E SET POINT! 30-30 NOLE E LA STOP-VOLLEY! Nuovo capitolo della saga. 15-30 Bravissimo Medvedev nel mettere alle strette il serbo. 0-15 Rovescio in rete da parte di Nole. 5-6 Smorzata che non passa: il russo si assicura il tie-break. AD-40 Avanza Medvedev, quindi Nole prova il passante: non passa di poco. 40-40 Doppio fallo del russo. AD-40 Risposta stoppata che non porta ... Leggi la notizia su oasport

