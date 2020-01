LIVE Serbia-Russia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 5-7 5-4, il serbo serve per il match! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK Medvedev! NON FINISCONO I COLPI DI SCENA! Nole non riesce a chiudere il punto e il russo trova il vincente chiamandolo a rete. 30-30 Cambia lato Nole, dal diagonale al lungolinea: fuori di centimetri. 30-15 Riga pazzesca di Medvedev con il rovescio incrociato. 30-0 CHE COLPO DI NOLE! Diritto incrociato da applausi! 15-0 Prima vincente per Nole. 5-4 Nessuna titubanza per il russo: Nole, al cambio campo, servirà per il match. 30-0 Servizio e diritto del finalista US Open 2019. 5-3 DOVE L’HA MESSA NOLE! Rovescio preciso all’incrocio delle righe. 30-15 Doppio fallo del campione serbo. 15-0 Ace per Nole. 4-3 Nole non si applica molto: si giocherà solo sui suoi turni di servizio. 40-15 Nonostante la risposta ostica di Nole, Medvedev si salva. 15-15 Lunga l’accelerazione del serbo. 0-15 Risposta bloccata di ... Leggi la notizia su oasport

