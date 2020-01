LIVE Serbia-Russia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 5-7 4-3, battute finali del match! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 DOVE L’HA MESSA NOLE! Rovescio preciso all’incrocio delle righe. 30-15 Doppio fallo del campione serbo. 15-0 Ace per Nole. 4-3 Nole non si applica molto: si giocherà solo sui suoi turni di servizio. 40-15 Nonostante la risposta ostica di Nole, Medvedev si salva. 15-15 Lunga l’accelerazione del serbo. 0-15 Risposta bloccata di Nole: contropiede perfetto. 4-2 Djokovic Show! In totale controllo ora nel caldo umido australiano. 40-30 Ace del serbo! 15-30 Lunga la risposta del #5 al mondo. 0-30 Che rovescio del russo! Fantascientifico, in recupero! 0-15 Nastro pro-Russia: vantaggio di Medvedev. 3-2 BREAK NOLE!!! È QUELLO BUONO! Incredibile, quasi da terra il serbo! Esulta come se avesse vinto. 40-AD ANCORA BREAK POINT PER IL SERBO! 40-40 Incredibile in Australia: Nole non riesce a strappare il servizio. 40-AD Doppio fallo ... Leggi la notizia su oasport

