LIVE Serbia-Russia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 4-5, tensione a Sydney! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo del russo. AD-40 Risposta stoppata che non porta benefici: in rete. 40-40 Scappa via il diritto del russo: ancora vantaggi! 40-30 Ace di seconda di Medvedev: ride Nole. 30-15 Il russo perde il controllo dello scambio. 15-0 Palla corta di Djokovic per rompere il ritmo: fuori di poco. 5-5 Errore del russo che si fa raggiungere nel punteggio del set. 30-15 Gran rovescio lungolinea di Nole. 15-15 Buona prima di Nole. 0-15 Diagonale di rovescio che risponde ad un padrone: Daniil Medvedev. 4-5 Si salva il russo: Medvedev sale nel set. AD-40 Medvedev tira senza pietà e senza limite nonostante le resistenze del #2 al mondo. 40-40 DIRITTO LUNGOLINEA! Djoker show ora. AD-40 Medvedev continua ad accelerare senza se e senza ma; Nole non può nulla? 40-40 Diritto che scappa via per Medvedev. AD-40 Nuovo ace per il gigante di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Serbia-Russia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 0-0 chi conquisterà il secondo punto in palio? -… - zazoomnews : LIVE Serbia-Russia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5 1-0 il serbo vince il primo set! - #Serbia-R… - zazoomnews : LIVE Serbia-Russia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5 7-6 il serbo conquista il primo punto! -… -