LIVE Serbia-Russia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 3-4, break e controbreak a Sydney! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Demi-volée di Nole! Parità e rimonta completata all’Atp Cup 2020! 40-15 Ace per Djokovic. 30-15 Rovescio su di giri per il balcanico: fuori di poco. 30-0 Serve&volley di Djokovic, stremato. 15-0 Ottima prima del serbo. 3-4 CONTRObreak NOLE! ANCORA! CHE PARTITA! 40-AD Altro errore del russo: chance per Nole. 40-40 VERONICA DI Medvedev! Lob corto del serbo, esausto soprattutto psicologicamente. 40-AD ROVESCIO SONTUOSO DI NOLE! PALLA break! Soluzione diagonale perfetta. 40-30 Ace per il russo. 30-30 Cosa sbaglia il russo! Sceso a rete, Medvedev non sfritta la demi-volée sul bolide di CR7. 30-15 Due super prime di fila! 0-15 Buona accelerazione di rovescio del balcanico. 2-4 Djokovic prova a restare attaccato al match. 40-15 Ace del serbo. 30-15 Lucido Nole: destro decisamente imprendibile. 15-0 Palla corta efficace. 1-4 break ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Serbia-Russia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5 1-0 il serbo vince il primo set! - #Serbia-R… - zazoomnews : LIVE Serbia-Russia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5 7-6 il serbo conquista il primo punto! -… - zazoomblog : LIVE Serbia-Russia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5 il serbo vince il primo set! - #Serbia-Russi… -