LIVE Serbia-Russia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 4-1, break in apertura del serbo! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.30 Doppio fallo Nole. 5-1 break NOLE! IL SECONDO DI FILA! Set andato! 0-40 Medvedev lento sulla risposta profondo e…TRE BALLE break! 0-30 Djokovic lo chiama a rete: rovescio fortissimo in rete. 0-15 Nole ottiene il primo punto del turno di servizio: Medvedev in crisi nera. 4-1 Chiude a zero il servizio il nativo di Belgrado. Confermato il break. 30-0 Ace del serbo. 3-1 break NOLE! break Serbia! Serie di errori insieme, che sono compensate con l’esperienza. 40-AD ANCORA NOLE! ILLEGALE! Che siluri in diagonale… 40-40 Buona prima corta del russo ad annullare la chance. 40-AD ALTRA PALLA break! Bisogna approfittarne: Medvedev sbaglia clamorosamente davanti la rete. 40-40 Ace del russo. 30-40 SECONDA PALLA break Serbia! Come nel primo gioco, eccone un’altra: Nole domina lo scambio e chiude a rete chiamandolo con una ... Leggi la notizia su oasport

