LIVE Serbia-Russia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov, comincia la prima semifinale a Sydney! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.10 Dusan Lajovic e Karen Khachanov cominciano il riscaldamento! 01.08 Suonano gli inni in Australia! 01.05 Squadre in campo a Sydney! 01.04 La Russia invece, vide arrestare la propria corsa soltanto contro il Canada in semifinale, per 2-1 nel doppio decisivo. I russi si erano classificati al secondo posto nel girone B, come miglior seconda del torneo, dopo il 3-0 alla Croazia e perdendo 2-1 dalla Spagna. 01.01 La Serbia ha avuto un cammino molto simile a quella di qualche settimana fa a Madrid: nel girone A, batté 3-0 il Giappone e 2-1 la Francia di Lucas Pouille. Salvo poi perdere contro la Russia nel doppio decisivo. 00.59 Nole sarà uno dei protagonisti, con l’obiettivo di bissare il successo dello scorso anno contro Rafael Nadal. 00.57 Il rischio rinvio del primo Slam dell’anno è presto scongiurato: la comunicazione da ... Leggi la notizia su oasport

