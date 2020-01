LIVE Serbia-Russia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5, il serbo vince il primo set! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Troppo discontinuo il russo: in controllo dello scambio Lajovic. 15-30 Servizio e diritto per il serbo. 0-30 Comincia fortissimo Khachanov: diritto in spina al massimo. INIZIO SECONDO SET 02.09 Primo set della prima semifinale di Atp Cup 2020 ormai in archivio: dominio di Lajovic che dava l’idea di poter vincere sin da subito, concludendosi con la racchetta rotta del russo. FINE PRIMO SET 7-5 PRIMO SET Lajovic! Khachanov nervoso oggi, tanto da rompere la racchetta. 40-AD PALLA BREAK E SET POINT Serbia! Altro errore del russo e Serbia vicina al primo set. 40-40 Settimo minuto del gioco: secondo doppio fallo del match. AD-40 Quinto ace del russo. 40-40 Lajovic continua a muovere il russo per chiudere il turno. 40-40 Ancora parità! Che partita per tutti gli amanti del tennis e non solo! AD-40 Prova la risposta profonda Lajovic: ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Serbia-Russia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev semifinale da brivido! - #Serbia-Russia #DIRETTA: - OA_Sport : LIVE Serbia-Russia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev, semifinale da brivido! - infoitsport : LIVE Sport, DIRETTA 10 gennaio: Alonso sesto alla Dakar, Spagna e Serbia in finale alla ATP. Fourcade mattatore a O… -