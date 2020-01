LIVE Serbia-Russia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5 6-5, il serbo conquista il tie-break! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Lajovic A VOLO CON IL DIRITTO! PAZZESCO! 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! 40-15 Con violenza, Khachanov, piazza il diritto in diagonale. 30-15 Doppio fallo sponda russa… 30-0 Schiaccia Khachanov ma che recupera aveva fatto il serbo?! Lob a volo… 15-0 Fuori di poco il recupero di Lajovic sporcato dal nastro. 6-5 Lajovic si ripete: tie-break confermato. Altro set conquistato? 40-15 CHE PARTITA STA FACENDO Lajovic?! Incredibile il diritto per passare il russo. 30-15 Su di giri il diritto di Khachanov: pallina a lato. 15-15 Bravissimo Lajovic che tira una bordata di diritto. 5-5 Si torna sulla situazione di partita del primo set. 40-0 INCREDIBILE! Khachanov si difende dall’offensiva di Lajovic anche con due lob che non vengono sfruttati. 15-0 Comincia con il piede giusto Khachanov al servizio. 5-4 Lajovic vuole la vittoria in ... Leggi la notizia su oasport

