LIVE Serbia-Russia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 7-5 4-3, equilibrio a Sydney! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Attacca centrale Lajovic e nuovi problemi del futuro tra i loro. 40-30 Khachanov prova la risposta di diritto DIRETTA. 30-30 Difesa estrema del serbo ma alla fine deve arrendersi alle bordate del russo. 30-15 Diritto a volo vincente di Lajovic in uscita dal servizio. 15-15 Primo doppio fallo per Lajovic. 3-3 Khachanov non ci sta! Il russo continua a spingere per restare nel match. 40-15 Ancora prima e diritto: punto diretto. 30-15 Servizio vincente del russo. 15-15 Grande giocata di Khachanov che chiama a rete l’avversario e lo supera con un lob a volo. 3-2 Non trema Lajovic, ancora avanti nel punteggio. 40-30 Ace del serbo.. 15-30 Errore di Lajovic in fase di avanzamento con il diritto. 15-15 CHE SCAMBIOO!!!! CHE SPETTACOLO! Khachanov costretto a fare il più punto più volte. 2-2 Si carica Khachanov, si carica la squadra: match ... Leggi la notizia su oasport

