LIVE Serbia-Russia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 3-2, inizio rapido a Sydney! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottimo rovescio lungolinea in accelerazione del russo. 0-15 Bravissimo Lajovic che prende coraggio in risposta per mandare lontano dal campo il russo e chiudere di rovescio. 3-2 Si gioca veramente poco sin qui: primo gioco a zero. 40-0 Rovescio in accelerazione imprendibile da parte di Lajovic: ottimo recupero. 15-0 Esce bene dal servizio Lajovic che manovra alla grande con il diritto. 2-2 Con decisione e precisione, Khachanov: diritto ancora in diagonale. 40-15 Disegna il campo il russo: servizio e diritto all’incrocio. 15-115 Immediato il doppio fallo. 15-0 Ace centrale per Khachanov. 2-1 Ace esterno per il serbo. 30-0 Servizio in kick e chiusura di rovescio. 15-0 Lajovic attacca la rete: bravissimo il serbo ad essere offensivo. 1-1 Game senza problemi anche per il russo. 40-15 Ace esterno, il primo del match. 30-15 Attacca su ... Leggi la notizia su oasport

