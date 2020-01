LIVE Serbia-Russia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lajovic-Khachanov 1-0, comincia la prima semifinale a Sydney! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto lungo in risposta per Lajovic. 1-0 Nessun problema per la Serbia in avvio. 40-15 Inside-out di Lajovic: buon inizio. 30-15 Gran cambio di lungolinea di Khachanov dopo la diagonale di rovescio. 30-0 Servizio e diritto del serbo. 15-0 Scappa via il diritto del russo: scambio subito duro. 0-0 SI comincia! Batte Lajovic nella prima semifinale! INIZIO PRIMO SET 01.12 Il #34 al mondo, l’anno scorso finalista a Monte Carlo contro Fabio Fognini, ha rubato il posto a Viktor Troicki non tradendo le attese: metterà sotto pressione Khachanov? 01.10 Dusan Lajovic e Karen Khachanov cominciano il riscaldamento! 01.08 Suonano gli inni in Australia! 01.05 Squadre in campo a Sydney! 01.04 La Russia invece, vide arrestare la propria corsa soltanto contro il Canada in semifinale, per 2-1 nel doppio decisivo. I russi si erano classificati al ... Leggi la notizia su oasport

