LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: ultimi 8, Kristoffersen al comando! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Male Schmid, 16° a 1″79. Qui con un errore si sprofonda in classifica…Attenzione al croato Zubcic, parte con 0.48 su Muffat-Jeandet e Kristoffersen. 14.09 Partito il tedesco Schmid. I primi 8 dopo la prima manche erano racchiusi in 38 centesimi… 14.07 Ora gli ultimi 8, ricordiamo che De Aliprandini e Borsotti sono primo e secondo dopo la prima manche. Al comando a pari merito Kristoffersen e Muffat-Jeandet, a soli 2 centesimi il sempre più sorprendente Kilde. 7° Pinturault a 0.57, 12° Tonetti, fuori Moelgg con un ginocchio dolorante e in ospedale per accertamenti. 14.06 Il giovane norvegese Braathen è decimo a 8 decimi dalla coppia composta da Kristoffersen e Muffat-Jeandet. 14.05 Fortunato Kristoffersen, va in testa a pari merito con Muffat-Jeandet! Ex aequo! E oggi il norvegese guadagnerà tanto su Pinturault in ... Leggi la notizia su oasport

