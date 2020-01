LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: sfida colossale tra Kristoffersen e Pinturault, Maurberger per stupire (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL Gigante DI Adelboden Gli azzurri vogliono il riscatto ad Adelboden – I precedenti dell’Italia ad Adelboden – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo Gigante di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020. Tutto è pronto per la prova più attesa del fine settimana, sulla mitologica pista denominata Chuenisbärgli un tracciato unico nel panorama del Circo Bianco che propone mille insidie ai protagonisti, con tanti dossi e dossetti da non fallire e, soprattutto, il muro conclusivo con pendenze ai limiti del possibile, nel quale chiunque può andare in difficoltà. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva sarà di scena alle ore 13.30 per andare a decidere chi potrà salire sul ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio Baldini quarto nello sci alpinismo Memola e Nalbone… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio l’Italia cerca le prime medaglie tra sci alpino e al… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: Yule precede Kristoffersen e Noel 9° Moelgg - #alpino… -