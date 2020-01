LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: l’Italia sogna l’impresa con De Aliprandini e Borsotti (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 La Chuenisbärgli è pronta con il suo splendido scenario per una seconda manche che potrebbe davvero segnare una pagina del Circo Bianco! L’Italia si presenta con Tommaso De Aliprandini al primo posto e Giovanni Borsotti secondo! 13.00 Buongiorno e bentornati ad Adelboden. Tra 30 minuti prenderà il via la seconda manche del Gigante sulla splendida Chuenisbärgli CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI SABATO 11 GENNAIO LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DI Adelboden VIDEO MANCHE DE ALIPRANDINI LE DICHIARAZIONI DI DE ALIPRANDINI LE DICHIARAZIONI DI BORSOTTI 11.57: Grazie per il momento per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Buona giornata 11.56: Questa l’incredibile top 11 della prima manche del Gigante di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: Chanavat guida le qualificazioni maschili Pellegrino passa senza b… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Scatta la discesa femminile di Altenmarkt con Sofia Goggia e Nicol Delago! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: ITALIA MAI VISTA! 1° De Aliprandini 2° Borsotti! Alle 13.30 la s… -