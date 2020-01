LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: ITALIA MAI VISTA! 1° De Aliprandini, 2° Borsotti! Alle 13.30 la seconda manche (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI SABATO 11 GENNAIO LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DI Adelboden 11.57: Grazie per il momento per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Buona giornata 11.56: Questa l’incredibile top 11 della prima manche del Gigante di Adelboden: 1 DE Aliprandini Luca ITA 1:12.25 2 BORSOTTI Giovanni ITA 1:12.29 +0.04 3 MEILLARD Loic SUI 1:12.36 +0.11 4 READ Erik CAN 1:12.38 +0.13 4 FAIVRE Mathieu FRA 1:12.38 +0.13 6 KRANJEC Zan SLO 1:12.49 +0.24 7 ZUBCIC Filip CRO 1:12.51 +0.26 8 SCHMID Alexander GER 1:12.63 +0.38 9 BRAATHEN Lucas NOR 1:12.64 +0.39 10 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:12.70 +0.45 11 TONETTI Riccardo ITA 1:12.76 +0.51 11.55: Si chiude la prima manche, quattro azzurri qualificati, Moelgg 29mo, ... Leggi la notizia su oasport

