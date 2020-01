LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: DE ALIPRANDINI E’ PRIMO! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI SABATO 11 GENNAIO 10.59 Il norvegese Kilde, ormai polivalente a tutti gli effetti ed in corsa per la Coppa del Mondo generale, è nono a 0.75 da De ALIPRANDINI. Può sorridere. 10.56 Dopo i primi 15 Luca De ALIPRANDINI COMANDA il Gigante di Adelboden con 0.11 su Meillard, 0.13 su Faivre e 0.24 su Kranjec. 5° Kristoffersen a 0.45, 6° Pinturault a 0.51. La classifica è cortissima, ma intanto c’è davanti l’Italia! E non succedeva da anni! Andiamo a giocarci la seconda manche a testa alta e senza paura! 10.55 Lo svizzero Murisier chiude a 1″24 da De ALIPRANDINI, è decimo. Fa meglio il francese Muffat-Jeandet, ottavo a 0.74. L’azzurro è al comando, ancora non ci crediamo… 10.53 SHOW ... Leggi la notizia su oasport

