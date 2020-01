LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: De Aliprandini e Borsotti, all’attacco senza paura! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 L’Italia non vince ad Adelboden dal 2005. Ci dobbiamo credere. De Aliprandini e Borsotti: serve attaccare senza paura, a testa alta! 13.27 Da anni non vivevamo una simile trepidazione per un Gigante maschile…. 13.26 Gli altri italiani al via: con il 20 partirà Tonetti, quindi penultimo Borsotti e ultimo De Aliprandini, per il sogno della gara della vita! 13.24 I primi 5 a partire in questa seconda manche saranno: Moelgg, Brennsteiner (Aut), Sarrazin (Fra) secondo in Alta Badia, Letinger (Aut) e Cochran-Siegle (Usa). 13.22 LA CLASSIFICA DEL Gigante 1 Henrik Kristoffersen Norvegia Norvegia 193 2 Žan Kranjec Slovenia Slovenia 170 3 Tommy Ford Stati Uniti Stati Uniti 161 4 Alexis Pinturault Francia Francia 146 5 Mathieu Faivre Francia Francia 129 13.20 Dieci minuti al via! Cielo sereno e meteo ideale per la disputa della ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: l’Italia sogna l’impresa con De Aliprandini e Borsotti -… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Federico Pellegrino a caccia del podio nella sprint di Dresda. Quattro azzurri alla fase decisiva. M… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Altenmark 2020 in DIRETTA: Nicol Delago splendida seconda alle spalle di Suter! Sofia Goggi… -