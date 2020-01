LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: amarezza Italia, De Aliprandini out mentre stava dominando (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI SABATO 11 GENNAIO LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA 14.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.33 Il sorprendente Kranjec sale in testa alla classifica di Gigante con 270 punti, +17 su Kristoffersen. 14.30 La classifica generale di Coppa del Mondo vede salire in vetta il norvegese Kristoffersen con 531 punti, +12 sul connazionale Kilde, mentre il francese Pinturault è terzo a 501. Dominik Paris quarto a 454. 14.28 Vittoria dunque per lo sloveno Kranjec, la seconda in carriera in Coppa del Mondo, davanti al croato Zubcic, mai sul podio prima di oggi. Terzi a pari merito Muffat-Jeandet e Kristoffersen. 5° Kilde, completano la top10 Leitinger, Ligety, Faivre, Solheim e Pinturault. 14° Borsotti, 16° Tonetti, fuori De Aliprandini e ... Leggi la notizia su oasport

