LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: amarezza Italia, De Aliprandini out mentre stava dominando, rottura del crociato per Moelgg 14.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.33 Il sorprendente Kranjec sale in testa alla classifica di Gigante con 270 punti, +17 su Kristoffersen. 14.30 La classifica generale di Coppa del Mondo vede salire in ...

