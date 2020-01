LIVE Sci alpino, Discesa Altenmark 2020 in DIRETTA: Nicol Delago seconda, Sofia Goggia quarta, Marsaglia quinta! Spettacolo Italia! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (SABATO 11 GENNAIO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI OGGI (SABATO 11 GENNAIO) LA CRONACA DELLA GARA IL VIDEO DELLA Discesa DI Nicol Delago 13.42: Con tre italiane nelle prime cinque, un altro podio firmato Nicole Delago chiudiamo qui la DIRETTA LIVE da Altenmarkt, appuntamento a domani per la combinata. Buona giornata 13.40: Così le altre azzurre a punti: 17 BRIGNONE Federica ITA 1:20.84 +2.05 18 PIROVANO Laura ITA 1:20.85 +2.06 21 Delago Nadia ITA 1:20.92 +2.13 22 CURTONI Elena ITA 1:20.95 +2.16 13.39: Questa la classifica finale della Discesa di Altenmarkt: 1 SUTER Corinne SUI 1:18.79 2 Delago Nicol ITA 1:19.08 +0.29 3 GISIN Michelle SUI 1:19.77 +0.98 4 Goggia Sofia ITA 1:19.80 +1.01 5 MARSAGLIA Francesca ITA 1:20.00 +1.21 6 WEIRATHER ... Leggi la notizia su oasport

