LIVE Sci alpino, Discesa Altenmark 2020 in DIRETTA: domina l’Austria in attesa di Sofia Goggia (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (SABATO 11 GENNAIO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI SPORT INVERNALI DI OGGI (SABATO 11 GENNAIO) 12.03 Dopo le prime 9, comanda nettamente la svizzera Corinne Suter con 0.98 sulla connazionale Gisin e 1″36 su Tina Weirather. La visibilità è peggiorata a causa della nebbia che si è addensata sulla pista. 12.02 Stuhec è quarta a 1″37. 12.01 0.53 di ritardo per Stuhec al secondo intermedio. Nella parte centrale non si vede più niente. Vittoria in ghiaccio per Suter? 12.00 Weirather è terza a 1″36. Suter oggi ha fatto il vuoto, per ora. Vediamo la slovena Ilka Stuhec. 11.59 Tina Weirather (Liechtenstein) paga già 0.86 al secondo intermedio. La visibilità sta peggiorando rapidamente a causa della nebbia. Non una buona notizia per Sofia ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2020 in DIRETTA: Meillard davanti a Faivre di 2 centesimi! - #alpino #Gigante… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: si comincia con le donne Laurent e Scardoni in cerca di buoni segn… - joguitar70 : Sempre più in alto... #adhocband #enjoy #live #music #rock #party #sci #ski #montagna #snow #divertimento #amici… -