LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi Giovanili 2020 in DIRETTA: Alessia Tornaghi punta in alto (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto individuale femminile delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020, una delle gare di Pattinaggio artistico più attese dell’intera rassegna vista l’altissima caratura delle pattinatrici coinvolte. A tenere alti i colori azzurri ci sarà la portabandiera della manifestazione Alessia Tornaghi, impegnata in un vero e proprio test prima del debutto ai Campionati Europei di Graz (Austria), al via il 20 gennaio. La nativa di Milano tenterà un affondo importante alle posizioni di vertice cercando di proseguire la scia di risultati positivi iniziati con il terzo posto della tappa Junior Grand Prix di Egna (Bolzano) e proseguiti con il successo alla Golden Bear di Zagabria (Croazia) e con il prezioso quarto e il quinto posto guadagnato rispettivamente nelle ... Leggi la notizia su oasport

