LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: risultati 11 gennaio in tempo reale (Di sabato 11 gennaio 2020) Programma, orari e italiani in gara oggi – Il medagliere delle Olimpiadi Giovanili Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020: oggi, sabato 11 gennaio, si assegneranno quattro titoli ovvero i due nella combinata di sci alpino e i due delle prove individuali di biathlon. Da non perdere anche le gare di pattinaggio artistico con la rhythm dance per le coppie di danze e lo short skating femminile. La nostra portabandiera Alessia Tornaghi scenderà sul ghiaccio e vorrà subito brillare nel primo segmento di gara, speranze anche per Giulia Tuba e Andrea Tuba che proveranno a brillare. Nella combinata di sci alpino si riparte dai risultati del superG di ieri: Alice Calaba è sesta e proverà a lottare, Sophie Mathiou è dodicesima, Annette Belfrond 23ma; tra gli uomini ...

