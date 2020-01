LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: risultati 11 gennaio in tempo reale. Nessuna medaglia per l’Italia (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e italiani in gara oggi – Il medagliere delle Olimpiadi Giovanili 15.08 PATTINAGGIO ARTISTICO – Tra poco inizierà lo short program femminile con Alessia Tornaghi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA. 15.05 BIATHLON – Nella 12.5 km individuale maschile oro al russo Oleg Domichek, che vince in 34’09″4 e batte per 13″6 l’austriaco Lukas Haslinger, all’argento, mentre è di bronzo il francese Mathieu Garcia, terzo a 54″9. In casa Italia 22° Marco Barale a 3’49″8, 38° Philipp Tumler a 4’50″2, 43° Nicolò Betemps a 5’17″8, 62° Daniel Oberegger a 7’06″4. 12.46 SCI ALPINO – L’austriaca Amanda Salzberger ha vinto la combinata femminile davanti alla sorprendente israeliana Szollos ed alla svizzera Klopfenstein. Quinta ... Leggi la notizia su oasport

