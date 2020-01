LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: risultati 11 gennaio in tempo reale. Martina Trabucchi quarta nel biathlon (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e italiani in gara oggi – Il medagliere delle Olimpiadi Giovanili 11.58 BIATHLON – Oro alla russa Alena Mokhova in 32’26″7, argento alla francese Jeanne RIchard, a 1’03″8, bronzo alla bielorussa Yuliya Kavaleuskaya, a 1’32″8. Quarta Martina Trabucchi a 1’44″4, decima Linda Zingerle a 2’59″0, 13ma Martina Giordano a 3’05″1, 35ma Sara Scattolo a 5’27″5. 11.05 BIATHLON – Linda Zingerle è al momento quinta dopo il quarto poligono, ma ha totalizzato nel complesso bel sei errori, mentre Martina Trabucchi ha esordito con un 5/5 nella prima serie di tiro. 10.50 BIATHLON – Dopo il primo dei 4 poligoni LInda Zingerle è settima nella 10 km individuale femminile. Devono ancora partire Martina Trabucchi, Sara Scattolo e Martina ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: risultati 11 gennaio in tempo reale - #Olimpiadi #Invernali… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio Baldini quarto nello sci alpinismo Memola e Nalbone… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio l’Italia cerca le prime medaglie tra sci alpino e al… -