LIVE Italia-Georgia 6-11 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: azzurri imprecisi, gli avversari allungano (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22′ Ottima giocata di Savini, con gli azzurri che accorciano sul 7-11. 20′ Allunga la Georgia, con il gol dalla distanza di Orjonikidze, mentre in contropiede arriva anche l’11-6. 19′ Gran gol di Tskhovrebadze in girella, 6-9. 18′ Entra e segna Pereira, 6-8. 17′ Altro gol Georgiano, questa volta ad opera di Orjonikidze. Esce anche Bulzamini, vittima di conati. 16′ Skatar!!! Cambio di direzione fulmineo! 5-6, l’Italia c’è! 14′ Sottomano di Bulzamini! 4-6! 13′ Massimo vantaggio della Georgia, a segno Arsenashvili. 12′ Errore di Bulzamini dai sei metri, ne approfitta Chikovani, che segna il 3-5. 11′ Si sblocca Skatar! Accorcia l’Italia, 3-4. 10′ Brutta palla perda da Dapiran, segna Arsenashvili. 2-4. 8′ Errore dai 7 metri di Gianluca Dapiran, gli azzurri ... Leggi la notizia su oasport

wwwSPORTit : #InterAtalanta Segui la partita in diretta - effesala : In diretta su - zazoomnews : LIVE Italia-Georgia 0-0 pallamano Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: si parte! Azzurri senza Domenico Ebner -… -