LIVE Italia-Georgia 22-23 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: cinque minuti al termine, Volarevic tiene in partita gli azzurri (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 57′ Miquava viene dimenticato sui sei metri, Georgia sul +2. 56′ Gran parata di Volarevic, il migliore degli Italiani. 54′ Sbaglia Turkovic dai sette metri! 22-23. 53′ Trova lo spazio Chikovani, che va a segno e riporta avanti la Georgia. 52′ Tskhovrebadze vola e col mancino pareggia. 51′ TURKOVICCCCC! CHE MAGIA! 22-21! 51′ Azzurri addormentati in difesa, segna Tskhovrebadze. 50′ SKATAAAAAAAAARRR!!! Azzurri in vantaggio! Mancano 10 minuti! 48′ VOLAREVIC!!! Una parata di LIVEllo mondiale!!! 47′ 20-20! Turkovic trasforma il rigore! 46′ Grave disattenzione difensiva dell’Italia, la Georgia va sul 19-20. 44′ Volarevic non trattiene, Skatar segna ancora. 43′ SONNERERRRRRRR!!! PAREGGIOOOOO!! 18-18! 42′ DEAN TURKOVIC!!! Estrae il coniglio dal cilindro! -1! 40′ ... Leggi la notizia su oasport

