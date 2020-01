LIVE Italia-Georgia 18-18 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: Martin Sonnerer pareggia! Azzurri in partita (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 48′ VOLAREVIC!!! Una parata di LIVEllo mondiale!!! 47′ 20-20! Turkovic trasforma il rigore! 46′ Grave disattenzione difensiva dell’Italia, la Georgia va sul 19-20. 44′ Volarevic non trattiene, Skatar segna ancora. 43′ SONNERERRRRRRR!!! PAREGGIOOOOO!! 18-18! 42′ DEAN TURKOVIC!!! Estrae il coniglio dal cilindro! -1! 40′ Prosegue la saga di errori degli azzurri in fase offensiva, Sonnerer conclude sul corpo del portiere. 38′ Skatar! Si riprende il gol sbagliato precedentemente! Gran botta dai nove metri, 16-18. 37′ Arsenashvili viene dimenticato dalla difesa, e segna il 14-18. Arcieri dall’alto lato inventa il 15-18. 36′ Controparziale della Georgia, 14-17. 34′ Segna ancora Orijonikidze, 14-16. 33′ SONNERER!!!! Che tiro ha fatto?!?!? 14-15, l’Italia è ... Leggi la notizia su oasport

